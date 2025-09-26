Dvojna slovenska zmaga na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju

Janja Garnbret je nova svetovna prvakinja v težavnosti športnega plezanja. Deveti naslov najboljše na svetu, tretjega v disciplini težavnost, je osvojila z najbolj prepričljivo predstavo finala v Seulu. Za popoln slovenski dan v Južni Koreji je poskrbela tudi Rosa Rekar, ki je na svojem prvem članskem prvenstvu osvojila srebro.

Med finalistkami so bile tri Slovenke. Gre za nov velik ekipni uspeh slovenskega športnega plezanja. Ob zlati Garnbret in srebrni Rekar si je finale zagotovila tudi Lučka Rakovec, ki je zasedla sedmo mesto. Šampionka iz Slovenije je bila razred zase, tekmice je na poti do naslova premagala v vseh krogih. Prvenstva za Garnbret še ni konec. V soboto se bo v Seulu podala v boj za korejski zlati dvojček. Na startu polfinala balvanov bo kot tretja najboljša iz kvalifikacij.