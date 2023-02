Edy Reja vendarle trener Gorice?

Trener Miran Srebrnič, ki je Gorico vrnil v prvo slovensko nogometno ligo, ni več trener plavo-belih. Ekipo, ki je zdaj zadnja v Prvi ligi Telemach, naj bi prevzel sloviti Edy Reja. »Italijanski trener, ki ima slovenske korenine in je po trenerski upokojitvi precej v Novi Gorici, je namreč pristal na to, da bo prevzel vodenje ekipe,« so zapisali na nogometnem portalu nogomania.com. Trenerja naj bi v kratkem uradno imenovali.

Uradna facebook stran kluba ND Gorica je sicer poročala le, da se od kluba poslavlja Srebrnič, ni pa uradno še najavila novega trenerja. Včeraj zvečer so objavili, da bo ekipo v nedeljo proti Domžalam ponovno vodil Florijan Debenjak ob podpori pomočnikov Saše Ranića in Aleksandra Rodića.

Ločniški trener, 77 let, naj bi se na klop vrnil po izkušnji na klopi Albanije. Pred tem je vodil Atalanto, Lazio, Napoli, Genoo, Cagliari, Torino, Bologno in številne druge klube. Bil je tudi trener splitskega Hajduka.