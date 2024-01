»Ekipa sicer izgublja, a ima močno (domačo) dušo«

Statistike so (zelo) slabe: 0 točk, 7 zadetih in kar 86 prejetih golov. Mladost ima najslabšo obrambo v vseh deželnih amaterskih prvenstvih (Donatello jih je sicer v 2. AL prejel 84). »Kljub temu, da so rezultati slabi in da smo zadnji na lestvici, smo lahko le ponosni na naše fante,« je po nedeljskem šestnajstem porazu dejal spremljevalec, športni vodja in tudi (še) nogometaš ekipe doberdobskega društva Massimiliano Argentin (doma s Poljan pri Doberdobu), ki je pri 53 letih v letošnji sezoni zbral dva nastopa v 1. amaterski ligi. Pred tem je že igral pri Mladosti, kariero je okrog leta 2000 zaključil pri Zarji Gaji.

Že med poletjem ste napovedali, da vas čaka zelo težka sezona ...

Lani poleti nismo vedeli, če bomo sploh vpisali člansko ekipo v prvenstvo. Zadnji trenutek smo uspeli zbrati v glavnem domače slovensko govoreče fante (slovenščine ne pozna, ali slabo pozna le en nogometaš) in sestavili smo ekipo. Nekateri niso nikoli igrali nogomet. Oziroma so igrali le na gmajni. Fantje prihajajo iz Doberdoba in okolice, od Medjevasi do Števerjana.

Vedeli smo, da bo težko. Vedeli smo, da se bomo s težavo rešili, kar se je tudi izkazalo. A to ni problem, vsa čast fantom, ki se trudijo, se borijo, redno trenirajo in so med seboj veliki prijatelji. Klub porazom in slabim rezultatom smo v Doberdobu zadeli v polno. Prepričan pa sem, da kako točko bomo osvojili.

Tudi tekme so dobro obiskane, kajne?

Velja. Tribuna je polna. In kar me zelo veseli je, da je na tribuni veliko mladih obrazov. Tekme obiskujejo prijatelji in prijateljice nogometašev, ki se po tekmi družijo ob tretjem polčasu. Povrh tega pridejo na tekmo vaščani, ker poznajo vse fante. Pa tudi sorodniki. Vzdušje je lepo. Želimo si obdržati in nadaljevati s to skupino. Po možnosti privabiti medse še druge doberdobske nogometaše, ki igrajo pri drugih klubih. Decembra smo registrirali mladega vratarja Alexa Gergoleta (sina nekdanjega vratarja Sovodenj in Mladosti Sandija Gergoleta). Pridružil sta se nam še Filip Juren in Marko Vižintin. Pripravljamo ekipo, ki bo v prihodnji sezoni igrala v 2. amaterski ligi.

Celoten intervju lahko preberete na današnji (sredini) izdaji Primorskega dnevnika