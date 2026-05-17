Slovenske šole razpete med Kocko in stadionom 1. maj

Kdo bo telovadil v novi občinski telovadnici pri Svetem Ivanu v dopoldanskih urah? Odgovor ni jasen in niti izključno odvisen od tamkajšnjih šol. Svet šolskih telovadnic je namreč kajpak zapleten, glavno besedo ima v primeru telovadnic višjih srednjih šol Enota deželne decentralizacije (EDR), pred njo je bila za to pristojna pokrajina.

Pokrajina, oziroma institucije, ki so jo nasledile, so na podlagi državne zakonodaje nasploh pristojne za poslopja, v katerih domujejo višje srednje šole. Ko ta poslopja iz takšnih ali drugačnih razlogov nimajo na voljo lastne telovadnice, je danes EDR tisti, ki prevzame finančno breme najema zunanjih športnih objektov. Oziroma napoti šole v telovadnice, ki so na voljo brezplačno.

60 ur tedensko izven šol

Slovenske višje srednje šole v Trstu, ki domujejo vse nedaleč od nove telovadnice na Trgu Gioberti, imajo vsaka po svoje pomanjkljivo izhodiščno situacijo, kot so nam v skupnem dopisu pojasnili ravnatelji zavodov Loredana Guštin, Eva Sancin in Primož Strani. Licej Prešeren ima na voljo lastno, sicer majhno, telovadnico, ki ne krije popolnoma potreb. Zato zahajajo skupine dijakov tudi v telovadnico sosednjega Stadiona 1. maj, načeloma v obsegu desetih ur tedensko. Zavoda Stefan in Zois se zaradi pomanjkanja lastnih telovadnic poslužujeta izključno telovadnic na Stadionu 1. maj, v obsegu 30 tedenskih ur za zavod Stefan in 20 tedenskih učnih ur za zavod Zois. Licej Slomšek, ki je sicer najbližji novi telovadnici, se tradicionalno poslužuje telovadnice večstopenjske šole Vladimir Bartol, s katero si deli poslopje.

Večstopenjska šola Bartol, kot nam je razložila njena ravnateljica Maja Lapornik, krije celotno potrebo svetoivanskih osnovne šole Župančič in nižje srednje šole svetih Cirila in Metoda z lastno infrastrukturo. Podružnice na Katinari in v Barkovljah pa se poslužujejo telovadnic sosednjih italijanskih šol oziroma, v primeru barkovljanske osnovne šole, tamkajšnjega rekreacijskega centra Stuparich.

Nova telovadnica pri Svetem Ivanu, tako imenovana Kocka (it. Cubone) ki jo občina daje na voljo šolam brezplačno, bi lahko radikalno premešala karte na mizi. Ravnatelji svetoivanskih višjih šol so prejeli dopis, v katerem jim je EDR sporočil, da lahko od 6. maja brezplačno razpolagajo s prostori nove telovadnice med 8. in 13. uro. »Ker je v zadnjem mesecu pouka neprimerno spreminjati že ustaljeni šolski urnik, ostajamo Licej France Prešeren, DTZ Žiga Zois in DIZ Jožef Stefan pri izmenični uporabi šolske telovadnice in Stadiona 1. maj, Licej Anton Martin Slomšek koristi telovadnico VeŠ Vladimir Bartol.«

Tako torej do konca tekočega šolskega leta. Ravnateljici in ravnatelj taistih šol so v dopisu sicer dodali, da nimajo še informacij o tem, kaj bo EDR odločil za naslednje šolsko leto. Dodali so namreč, da bo o morebitni selitvi ur telovadbe v novo telovadnico odločal prav tržaški EDR, ki naj bi jim, pred letom dni nakazal, da zaradi razpoložljivosti brezplačne telovadnice ne bo več namenjal stroškov za najem zunanjih telovadnic.

Za pojasnila smo prosili direktorico te ustanove Roberto Clericuzio, ki je dejala, da so šolam v zvezi s telovadnico poslali dva dopisa, nazadnje v prvih dneh maja. Takrat je EDR šolam tudi sporočil, naj se same menijo z občino v zvezi z najemom telovadnice. Po besedah Clericuzio so ravnatelji slovenskih višjih šol jeseni izkazali pripravljenost za selitev v novo telovadnico.

Clericuzio je poudarila, da je najemnina nove telovadnice za šole sicer nična, za rabo objekta bo morda treba poravnati le stroške čiščenja in odpiranja telovadnice. Te pa, je dodala, bi EDR lahko povrnil šolam, kot so doslej vračali najemnine. O tem, da bi EDR šole silila v selitev, je dejala, da so šole tiste, ki lahko primerjajo stroške ene ali druge rešitve. »Glede na to se potem odločijo,« je dejala. »Jasno je, da imamo raje brezplačno oziroma cenejšo opcijo,« je dodala. »Seveda imamo raje svetoivansko Kocko,« je poudarila.