Ema Klinec in Domen Prevc na stopničkah

Slovenske skakalke in skakalci so na tekmi svetovnega pokala v poletih danes uspešno nastopili v Nemčiji oz. Avstriji. Ema Klinec je bila druga v Hinterzartnu. Zmagala je Katharina Althaus. Do točk sta danes prišli še dve Slovenki. Nika Križnar je tekmo končala na 11. mestu, Maja Vtič pa je bila 17.