Enajstmetrovke nagradile Portugalsko, konec slovenske pravljice na Euru

Slovenska pravljica na nogometnem evropskem prvenstvu v Nemčiji se je končala v osmini finala. V četrtfinale so se uvrstili Portugalci, ki so bili šele po streljanju enajstmetrovk boljši od Slovenije. Junak dvoboja v Frankfurtu je bil portugalski vratar Diogo Costa, ki je ubranil kar tri zaporedne strele z bele točke slovenskih nogometašev. Zgrešili so Josip Iličić, Jure Balkovec in Benjamin Verbič. Po rednem delu srečanja in podaljških (v prvem podaljšku je slovenski vratar Jan Oblak ubranil enajstmetrovko portugalskemu zvezdniku Cristianu Ronaldu) je bil izid tekme 0:0.