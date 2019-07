V finalu evropskega prvenstva za kadetinje U16 bosta na Čarboli igrali Turčija in Italija, za tretje mesto pa se bosta udarili Slovenija in Rusija.

Turške odbojkarice so na prvi polfinalni tekmi s 3:1 (25, -18, -17, -8) premagale Slovenke, ki so se sicer v prvih treh nizih srčno borile, kot prve na turnirju odščipnile niz turškim dekletom, a so v končnici popustile in preveč grešile, da bi se zoperstavile višjim nasprotnicam. Slovenska izbrana vrsta se bo v nedeljo (jutri) ob 17. uri borila za bron.

V drugem polfinalu pa je po napetem in izenačenem boju vstopnico za finale prejela Italija, ki je po petih nizih (-21, 25, -13, 26, 15) ugnala (na letošnjem turnirju) še nepremagano Rusijo. Italijanke, branilke naslova iz leta 2017, ko je evropska odbojkarska zveza tudi prvič razpisala to tekmovanje, bodo vnovič igrale finale. Tokrat se bodo ponovno pomerile s Turčijo, proti kateri so v skupinskem delu sicer izgubile s 3:0. Tekma se bo začela ob 20. uri.

Vstop za obe tekmi je brezplačen.