Danes svečanost v spomin na 71 talcev

Ob 80. obletnici nacističnega pokola, do katerega je prišlo 3. aprila 1944 na openskem strelišču, bo danes spominska svečanost. Ob kamnitem spomeniku na Pikelcu, nedaleč stran od plošče, ki spominja na žrtve drugega tržaškega procesa, se bodo ob 15. uri na pobudo organizacij VZPI-ANPI, ANED in ANPPIA spomnili 71 talcev, ki so padli pod streli nemškega okupatorja.

Slavnostna govornika bosta zgodovinarja Jože Pirjevec in Piero Purich. Predsedoval bo Luka Grgič, zapel pa bo Tržaški partizanski pevski zbor Pinko Tomažič pod vodstvom Pije Cah.

Žrtve so bili Slovenci, Italijani, Hrvati, Istrani, ki so jih odgnali iz koronejskega zapora. Njihova smrt je bila »povračilna« akcija, maščevanje za nemške vojake, ki so umrli v partizanskem atentatu na openski kino Uljan. Pred strelski vod so postavili 72 oseb, mlad Srb Štefan - Stevo Rodić, doma iz Drvarja v Bosni, pa je čudežno preživel pod trupli sotrpinov.