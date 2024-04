Skrbi jih, kako bodo vsem postregli

V gostinski in turistični panogi se že pripravljajo na letošnjo poletno sezono, za katero predvidevajo, da bo še posebno živahna. K naraščanju turizma tudi na Goriškem, tako kot po vsej Deželi Furlaniji - Julijski krajini, prispevata promocija in bližajoča se Evropska prestolnica kulture 2025, zaradi katere je naš prostor že pridobil na vidljivosti. Na sprejem, ki naj ustreza pričakovanjem, je treba biti pripravljeni, vse več težav pa se pojavlja pri iskanju sezonskih delavcev, tako kot tudi nasploh pri zaposlovanju mladih v gostinskih obratih.

Zanimanje narašča

Po podatkih Dežele FJK so obiski v Gorici že v letu 2023 narasli za 13 odstotkov. Med velikonočnim časom so krajevni gostinci opazili, da je za goriški prostor kar nekaj zanimanja. Kljub slabemu vremenu so dobro poslovali, je povedala kuhinjska mojstrica Chiara Canzoneri, ki je obenem predsednica pokrajinske sekcije združenja hotelirjev Federalberghi.

»Zanimanje za goriški prostor nedvomno narašča. Da nas vse več ljudi obiskuje iz radovednosti ob EPK 2025 ali pa, če je porastu turizma botrovala povečana promocija, ne znam povedati. Dejstvo pa je, da se v Gradežu že ukvarjajo s poletnimi rezervacijami. Tudi v Gorici, v kateri se morda obiskovalci ustavijo bolj mimogrede, med daljšimi potovanji, ki zajemajo tudi druge kraje, je precej živahno,« je povedala. »Pričakujemo, da bo letošnja poletna sezona dobra. Obiski so že sedaj ob lepem vremenu množični,« so potrdili tudi nekateri gradeški gostinci. Poudarili pa so še, da se ob naraščajočih prihodih iz leta v leto večajo tudi težave pri zaposlovanju natakarjev, kuharjev in drugih figur.

Pomanjkanje sezonskih delavcev in drugih figur, ki bi skozi celo leto delale v gostinskih obratih, je glavna tema okroglih miz, ki jih prireja goriška sekcija združenja Fedelarberghi. »Problem je konstantno na našem dnevnem redu, ker gre pravzaprav za vprašanje, ali bomo lahko še naprej zagotavljali ustrezne storitve,« je dejala Chiara Canzoneri, po besedah katere je pojav povezan s spremenjeno vizijo dela. »Po covidu je postalo to še bolj očitno. Ob zaprtju restavracij, barov in drugih gostinskih obratov so se morali zaposleni lotiti nečesa drugega in mnogi so v novi službi tudi ostali. Trenutno veliko delamo na usposabljanju, a mladi, ki se zdaj le učijo, ne bodo tako hitro pripravljeni,« meni kuharska mojstrica.