Predsednik deželne nogometne zveze Figc LND Ermes Canciani ostaja na tem mestu tudi v naslednjem četrtletju 2021–2024. Na današnjem volilnem občnem zboru so ga potrdili z absolutno večino, in sicer s 171 glasovi za, nihče ni bil proti in niti vzdržan. Glasovalo je 73 % klubov z volilno pravico. Kot delegata sta bila potrjena tudi predsednik Juventine Marco Kerpan in predsednik Vesne Roberto Vidoni.