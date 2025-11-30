V višjih ligah »en-plein« zmag, Prosečani boljši od Križanov

NOGOMET
ELITNA LIGA
Kras Repen – Codroipo 3:1 (0:1)
Strelci: 28. Bertoli (C), 57. Velikonja, 62. Barišič, 74. Perić
Kras Repen: Umari, Ferluga, Ianezic, Catera, Delutti, Male, Perhavec (Šolaja, Gotter), Velikonja (Pertot), Pitacco, Perić, Barišič. Trener: Božič.
Juventina – Fontanafredda 2:0 (2:0)
Strelca: 29. Zucchiatti, 44. Breganti
Juventina: Caruso, Loi, Crocetta, Grion, Russian, L Piscopo, Zucchiatti, Samotti, Breganti, Hoti, Bric. Trener: Visintin.
PROMOCIJSKA LIGA
Sistiana Sesljan – Martignacco 2:0 (1:0)
Strelca: 43. Francioli, 68. Volaš
Sistiana Sesljan: Grubizza, Sedmak (M. Crosato), Greco, Steinhauser, Disnan, Almberger, Pizzignano (Villatora), Kerpan (Giorgi), Volaš (D. Colja), Francioli, Carnese (Crevatin). Trener: Sestan.
1. AMATERSKA LIGA
Manzanese – Sovodnje 2:0 (2:0)
Strelca: 30. Avarello (M), 39. Pellisier (M)
Sovodnje: Mingrone, Baldassi, Peric, Mauri, Feri (A. Juren), Paravan, Visintin (18), Guastella (14), Formisano, L. Predan, M. Juren. Trener: Veneziano.
2. AMATERSKA LIGA
Isonzo – Zarja 3:0
3. AMATERSKA LIGA
Primorje 1924 – Vesna 2:0 (0:0)
Strelca: 65. Balbi, 95. F. Kaurin
Primorec – Muggia U21 1:0
Strelec: Cifarelli
Mladost – Pieris 1:6