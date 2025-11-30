VREME
DANES
Nedelja, 30 november 2025
Iskanje
Športna nedelja

V višjih ligah »en-plein« zmag, Prosečani boljši od Križanov

Kras Repen in Juventina uspešna pred domačim občinstvom, Sistiana Sesljan še drugič zapored OK

Jan Grgič |
FJK |
30. nov. 2025 | 17:37
    V višjih ligah »en-plein« zmag, Prosečani boljši od Križanov
    Na Rouni na Proseku sta se pomerila Primorje 1924 in Vesna (TEDESCHI/FOTODAMJ@N)
Dark Theme

NOGOMET

ELITNA LIGA

Kras Repen – Codroipo 3:1 (0:1)

Strelci: 28. Bertoli (C), 57. Velikonja, 62. Barišič, 74. Perić

Kras Repen: Umari, Ferluga, Ianezic, Catera, Delutti, Male, Perhavec (Šolaja, Gotter), Velikonja (Pertot), Pitacco, Perić, Barišič. Trener: Božič.

Juventina – Fontanafredda 2:0 (2:0)

Strelca: 29. Zucchiatti, 44. Breganti

Juventina: Caruso, Loi, Crocetta, Grion, Russian, L Piscopo, Zucchiatti, Samotti, Breganti, Hoti, Bric. Trener: Visintin.

PROMOCIJSKA LIGA

Sistiana Sesljan – Martignacco 2:0 (1:0)

Strelca: 43. Francioli, 68. Volaš

Sistiana Sesljan: Grubizza, Sedmak (M. Crosato), Greco, Steinhauser, Disnan, Almberger, Pizzignano (Villatora), Kerpan (Giorgi), Volaš (D. Colja), Francioli, Carnese (Crevatin). Trener: Sestan.

1. AMATERSKA LIGA

Manzanese – Sovodnje 2:0 (2:0)

Strelca: 30. Avarello (M), 39. Pellisier (M)

Sovodnje: Mingrone, Baldassi, Peric, Mauri, Feri (A. Juren), Paravan, Visintin (18), Guastella (14), Formisano, L. Predan, M. Juren. Trener: Veneziano.

2. AMATERSKA LIGA

Isonzo – Zarja 3:0

3. AMATERSKA LIGA

Primorje 1924 – Vesna 2:0 (0:0)

Strelca: 65. Balbi, 95. F. Kaurin

Primorec – Muggia U21 1:0

Strelec: Cifarelli

Mladost – Pieris 1:6

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: