Jadran po podaljšku boljši od Gardoneseja

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jadran – Gardonese 75:64 (15:14, 28:30, 47:49, 64:64)

Jadran: Rolli 2 (2:2, -, 0:1), Batich 10 (5:7, 1:2, 1:4), Demarchi 13 (5:6, 1:7, 2:5), Vecchiet 2 (0:2, 1:2, -), Jakin 0 (-, -, -), Pregarc 0 (-, -, -), Diminić 25 (4:6, 9:21, 1:2), Sabadin 0 (-, -, -), Persi 10 (-, 2:6, 2:3), Gobbato 6 (2:2, 2:6, 0:1), Milisavljevic 7 (1:2, 0:2, 2:6), Gulič nv. Trener: Jogan.

V 10. krogu košarkarske meddeželne B-lige je Jadran dosegel tretjo zmago v sezoni. Na domačem igrišču je po podaljšku s 75:64 ugnal Gardonese. Po rednem delu tekme, ki je bila v popolnem ravnovesju, je bil izid 64:64, v dodatnih petih minutah igre pa so varovanci trenerja Matije Jogana poskrbeli za delni izid 11:0 in se s svojimi navijači veselili uspeha. Junak srečanja je bil Jadranov center Miše Diminić, ki je tekmo končal z dvojnim dvojčkom (25 točk in 14 skokov) ter visokim statističnim indeksom 33.