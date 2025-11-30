VREME
Požar

Zagorela hiša na Furlanski cesti

Do požara je prišlo v zgornjemu delu Barkovelj na hišni številki 216

Spletno uredništvo |
Trst |
30. nov. 2025 | 13:22
    Zagorela hiša na Furlanski cesti
    Zagorelo je na Furlanski cesti na številki 216( Fotodamj@n )
    Zagorela hiša na Furlanski cesti
    Gasilci na delu v Barkovljah( Fotodamj@n )
Danes okoli 12. ure je v zgornjem delu Barkovelj na Furlanski cesti 216 zagorela hiša domačina. Vnelo se je v zgornjem delu hiše, ogenj je zajel streho, s katere se je valil gost dim. Ogenj je prvi opazil mimoidoči kolesar, ki je takoj poklical gasilce.

Na kraj so z gasilskim avtomobilom in avtolestvijo prihiteli tržaški gasilci in gasilci z Opčin. Požar, ki je uničil podstrešne prostore hiše, so pogasili. Trenutno odpravljajo posledice in odstranjujejo zoglenele lesene tramove. V požaru se ni nihče poškodoval, lastnikov hiše ni bilo doma, ko je zagorelo. Furlanska cesta je zaprta, vozila, ki prihajajo s Kontovela, se morajo ustaviti pred pogoriščem, pri hišni številki 505. Vozila, ki se vzpenjajo po Furlanski cesti pa lokalna policija ustavlja pri parkirišču na vogalu z Ulico Moro.

