Soča SloVolley nemočna proti Unitrentu

MOŠKA B-LIGA

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak - Unitrento 0:3 (19:25, 21:25, 20:25)

Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak: Devetak 4, Černic (L), Princi 1, Miklus 7, Makuc 0, Antoni 3, Sicco 6, Tomić 8, Giusto 13. Nv.: A., T. in S. Cotič, Katalan, Čavdek (L). Trener: Battisti

Odbojkarji Soče SloVolleyja ZKB Lokanda Devetak so v prvenstvu moške B-lige zabeležili nov poraz. Gostje iz Trenta so bili boljši s 3:0. V taboru domačih so vedeli, da jih čaka zelo težka naloga. Nasprotniki so se s to zmago povzpeli na drugo mesto na lestvici. Za nameček pa je v domačem taboru med tednom nekaj skrbi povzročala gripa, zaradi česar je na klopi celo tekmo presedel tudi kapetan Tomaž Cotič, ki sta ga nadomestila Gregor Antoni in Gabriele Sicco.

Najbolj izenačen je bil prvi niz, v katerem so sočani stik z nasprotnikom držali do izida 18:19, nakar je Unitrento strnil vrste in set osvojil z izidom 19:25. V drugem in tretjem nizu so odbojkarji Soče SloVolley stalno lovili, ti pa so si vsakič priigrali več zaključnih žog, v drugem je bilo 19:24, v tretjem pa 17:24, tako da so ob koncu sočani zmogli le nekoliko znižati razliko.

"Imeli smo možnost preizkusiti nekoliko različno postavo, ker so bili med tednom nekateri odbojkarji bolni. Vedeli smo, da bo zahtevna tekma. Skušali smo zmanjšati število napak, kar nam je tudi uspelo, a ni bilo dovolj," je po tekmi komentiral trener Luciano Battisti.