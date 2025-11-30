VREME
DANES
Nedelja, 30 november 2025
Iskanje
Športna nedelja

Doma Kras Repen, Juventina, Jadran in Soča SloVolley

Pestra športna nedelja v nogometnih, košarkarskih in odbojkarskih prvenstvih

Jan Grgič |
FJK |
30. nov. 2025 | 10:31
    Doma Kras Repen, Juventina, Jadran in Soča SloVolley
    Nogometaši Juventine pred sredino polfinalno tekmo proti Tamaiu, na kateri so zmagali s 4:0 (M. MARSIČ)
Dark Theme

NOGOMET

ELITNA LIGA

14.30 v Repnu: Kras Repen – Codroipo

14.30 v Štandrežu: Juventina – Fontanafredda

PROMOCIJSKA LIGA

14.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Martignacco

1. AMATERSKA LIGA

14.30 v Manzanu: Manzanese – Sovodnje

2. AMATERSKA LIGA

14.30 v Špetru ob Soči: Isonzo – Zarja

3. AMATERSKA LIGA

14.30 na Proseku, Rouna: Primorje 1924 – Vesna

14.30 v Trebčah: Primorec – Muggia U21

14.30 v Doberdobu: Mladost – Pieris

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

17.30 v Nabrežini: Soča SloVolley ZKB Lok. Devetak – Unitrento Volley

KOŠARKA

MEDDEŽELNAB-LIGA

18.00 v Trstu, Čarbola: Jadran – Gardonese

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: