Doma Kras Repen, Juventina, Jadran in Soča SloVolley

NOGOMET
ELITNA LIGA
14.30 v Repnu: Kras Repen – Codroipo
14.30 v Štandrežu: Juventina – Fontanafredda
PROMOCIJSKA LIGA
14.30 v Vižovljah: Sistiana Sesljan – Martignacco
1. AMATERSKA LIGA
14.30 v Manzanu: Manzanese – Sovodnje
2. AMATERSKA LIGA
14.30 v Špetru ob Soči: Isonzo – Zarja
3. AMATERSKA LIGA
14.30 na Proseku, Rouna: Primorje 1924 – Vesna
14.30 v Trebčah: Primorec – Muggia U21
14.30 v Doberdobu: Mladost – Pieris
ODBOJKA
MOŠKA B-LIGA
17.30 v Nabrežini: Soča SloVolley ZKB Lok. Devetak – Unitrento Volley
KOŠARKA
MEDDEŽELNAB-LIGA
18.00 v Trstu, Čarbola: Jadran – Gardonese