Etapa Francozu Lapeiri, Roglič ohranil skupno vodstvo

Francoz Paul Lapeira (Decathlon AG2R) je zmagovalec druge etape 63. dirke po Baskiji. Na trasi od Iruna do Cambo-les-Bainsa (160 km) je 23-letnik slavil po sprintu večje skupine. V skupnem seštevku je v vodstvu ostal slovenski as Primož Roglič (Bora-hansgrohe), ki je v dežju varno prečkal ciljno črto v prvi skupini.

Kisovčan je bil v zadnjih nekaj 100 metrih etape nekoliko zaprt, na mokri cesti pa je prišlo tudi do nekaj prerivanja in stikov, zaradi česar nato 34-letni Kisovčan ni sprintal za visoko uvrstitev in zasedel 29. mesto.

V skupnem seštevku je vseeno obdržal vodstvo in ima deset sekund naskoka pred Dancem Mattiasom Skjelmosejem (Lidl-Trek) in Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal-Quick Step). Četrti je Španec Juan Ayuso (UAE Team Emirates) s 14 sekundami zaostanka, peti pa Danec Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), ki za nekdanjim moštvenim kolegom zaostaja 15 sekund.

Nekaj časa je danes izgubil Avstralec Jay Vine (UAE Team Emirates), ki je bil po ponedeljkovem kronometru drugi s sedmimi sekundami zaostanka.

Zaradi tesnega vmesnega sprinta 8,5 km pred koncem so organizatorji dirke dolgo čakali z uradno informacijo, kdo od kolesarjev je vzel dve oz. eno bonifikacijsko sekundo. Na koncu je dve za drugo mesto vzel Ayuso, eno za tretje mesto pa Evenepoel. Oba sta se nekoliko približala vodilnemu Rogliču, ki za sekunde ni sprintal.

Največjo nevarnost za glavnino je danes predstavljal predvsem dež, ki je zmočil ceste v drugi polovici trase. Ekipe kolesarjev, ki ciljajo na skupno zmago in etapno zmago v sprintu, so bile posledično nekoliko bolj previdne, vseeno pa so ubežnike ujele 13 km pred ciljem.

Po vmesnem cilju je na krajšem spustu okoli štiri kilometre pred ciljem na mokri stezi prišlo do nekaj padcev, zaradi česar se je glavnina prepolovila. V prvi skupini ni bilo prvega favorita za današnjo etapno zmago, Britanca Ethana Hayterja (Ineos Grenadiers) in po prvem dnevu drugega v skupnem seštevku Vina.

V sprintu na francoski strani Baskije je tretjo zmago v karieri slavil Lapeira, ki je ugnal Italijana Samueleja Battistello (Astana Qazaqstan) in Belgijca Louisa Vervaekeja (Soudal-Quick Step).

V sredo bo na sporedu razgibana tretja etapa od Ezpelete do Altsasuja (190,9 km). Gre za najdaljšo traso 63. izdaje dirke, kolesarje pa v njej čaka šest kategoriziranih vzponov. Bolj zahteven bo začetek etape, ob koncu pa 20 km pred ciljem kolesarje čaka vzpon na Lizarrusti (6,4 km/4,7 %), ki pa po vsej verjetnosti ne bo prinesel večjih razlik med najboljšimi.