Etapa Rodriguezu, Pogačar in Vingegaard skupaj v cilju

Španec Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Annemassa do Morzina (151,8 km) je 22-letnik slavil pred Slovencem Tadejem Pogačarjem in Dancem Jonasom Vingegaardom. Ta je z bonifikacijami v etapi sicer pridobil sekundo v primerjavi s slovenskim asom.

V boju mačke z mišjo je ekipa Jumbo-Visme vso etapo pripravljala teren za danskega asa, prvi pa je na najbolj strmem delu zadnjega vzpona napadel Pogačar (UAE Team Emirates). Dva kilometra kasneje se mu je Danec pridružil pred vrhom prelaza Joux Plane (11,6 km/8,5 %).

Tam sta v sprintu za bonifikacije najprej Slovencu ponagajala motorista, nato pa je Danec presenetil Pogačarja in na vrhu pridobil tri sekunde. Tudi nasploh so bili motoristi danes preblizu najboljšim na zadnjem vzponu, tudi v špalirju navijačev pa so se kolesarji le stežka prebijali po ozkih cestah.

Na spustu se je obema najboljšima odpeljal 22-letni Rodriguez in zadržal pet sekund prednosti v Morzinu za tretjo in največjo zmago v karieri. V sprintu za njim je Pogačar nato ugnal Vingegaarda in pridobil dve bonifikacijski sekundi.

V skupnem seštevku je lanski zmagovalec zdaj deset sekund pred Pogačarjem, daleč zadaj na tretjem mestu pa je po novem Rodriguez. Ta za vodilnim zaostaja 4:43 minute, pred Avstralcem Jaijem Hindleyjem (Bora-hansgrohe) pa ima vsega sekundo naskoka.

V nedeljo bo na sporedu nova zahtevna gorska etapa v Alpah s 4100 višinskimi metri ter petimi kategoriziranimi klanci. Karavano bo trasa peljala od Les Getsa do Saint-Gervaisa pod Mont Blancom (179 km).