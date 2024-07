Europeada: Furlani prvaki

Furlani so zmagovalci letošnje Europeade. V finalnem dvoboju so furlanski nogometaši z 2:0 premagali Okcitance in tako ob svojem krstnem nastopu nasledili Južne Tirolce. Slednji so bili najboljši na dosedanjih štirih izvedbah Europeade, tokrat pa so na Danskem in v Nemčiji izpadli že v četrtfinalu, v katerem so jih po streljanju enajstmetrovk izločili koroški Slovenci. Zadetka za furlansko ekipo sta v finalu dosegla Nicola Tonizzo v 53. minuti in Francesco Costa v 81. minuti.

Povsem enosmeren je bil pred tem ženski, saj so nogometašice z Južne Tirolke kar z 11:1 nadigrale Severne Frizijke. V moški konkurenci je že drugič zapored na nogometni Europeadi nastopala tudi reprezentanca Slovencev v Italiji, ki je tekmovanje sklenila na končnem 21. mestu. V skupinskem delu so Žile utrpele tri poraze, v uvodni tekmi so po dobri igri z 2:4 klonile proti kasnejšim zmagovalcem Furlanom. V včerajšnji tekmi za 21. mesto so varovanci selektorja Maria Adamiča z 1:0 ugnali Bolgare iz Romunije. Edini zadetek na tekmi je v drugem polčasu dosegel Dennis Pitacco.