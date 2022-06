Europeada: Žile brez polfinala

ČETRTFINALE (Železna Kapla)

Slovenci v Italiji – Južni Tirolci 0:1 (0:1)

Strelec: 20. Nicoletti

Slovenci v Italiji: Edvin Carli, Jan Košuta, Thomas Renar, Thomas Tabai (Ivan Kocman), Stefano Simeoni, Alen Carli, Dennis Pitacco, Erik Colja, David Colja, Juri Ocretti (Samuel Furlan), Jan Jakob Sancin (Kevin Kerpan). Selektor: Mario Adamič.

Južni Tirolci: Piazzo, Lercher (Lanzinger), Ohnewein (Menghin), Bacher, Hannes Kiem, Rellich (Haller), Nicoletti, Ritsch, Clementi, Zimmerhofer (Stark), Pfitscher (Mair). Selektor: Harald Kiem.

Slovenci iz Italije so na Europeadi na avstrijskem Koroškem ostali brez polfinala. Južnotirolska »armada«, ki še ni izgubila tekme na vseh izvedbah evropskega prvenstva avtohtonih manjšin od leta 2008, je na četrtfinalu v Železni Kapli slavila zmago z 1:0. A Žile so pritiskale, utripale in se borile do zadnjega atoma moči. V zadnjih minutah so Alen Carli in soigralci celo oblegali nasprotnikova vrata, a pravih priložnosti si niso izborili. Žile, ki bodo jutri v Velikovcu igrale za razvrstitev od 5. do 8. mesta, so vsekakor dale vse od sebe. Vsi Adamičevi fantje so igrali s srcem. Borili so se do zadnjega. Kapo dol.

PRVI POLČAS

Južni Tirolci so povedli po zaslugi Nicolettija, ki je v 20. minuti z močnim strelom zunaj kazenskega prostora premagal Edvina Carlija. Slednji se je sicer dotaknil žoge, ki je letela naravnost v sedmico. Nicoletti je sicer streljal neovirano. Branilci bi morali nanj bolj ostro pritisniti oziroma vsaj ga ovirati pri strelu. Žile so v nadaljevanju odreagirale, a David Colja je bil v konici napada preosamljen. Pravzaprav bi lahko južnotirolski nogometaši zadeli še drugi gol, a dvakrat je odločilno posredoval Edvin Carli.

DRUGI POLČAS

V drugem polčasu so Adamičevi fantje v obrambi igrali še naprej taktično zelo strnjeno. Južni Tirolci so držali vajeti igre v svojih rokah in so še drugič zadeli v polno, a sodnik je gol razveljavil zaradi nedovoljenega položaja. Nasprotnik je ustvaril še nekaj priložnosti za gol, toda v zadnjih minutah so bili nevarni nogometaši Žil. Gostje so se zaprli na svojo polovico, a rezultat se ni več spremenil.