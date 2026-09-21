Evenepoel svetovni prvak na kronometru

Belgijski kolesarski zvezdnik Remco Evenepoel je na kronometru na svetovnem prvenstvu v Montrealu osvojil zgodovinski četrti zaporedni naslov v tej disciplini. Dvakratni olimpijski zmagovalec iz Pariza je bil pred tem prvi v Stirlingu, Zürichu in lani v Kigaliju. Jan Tratnik, edini slovenski predstavnik, je bil na 39,2 km dolgi progi 17. (+2:15,87).

Drugi je bil 30-letni Italijan Filippo Ganna (+57.31), tretji pa 11 let mlajši Francoz Paul Seixas (+1:13,04).

V vožnji na čas Evenepoel ni izgubil vse od dirke po Franciji leta 2025. Za njim je najboljša sezona doslej. Zmagal je na dirkah Amstel, klasiki San Sebastiana in VN Quebeca, na dirki po Franciji pa je zaostal le za Tadejem Pogačarjem in zasedel drugo mesto.

Njegov naslednji cilj je osvojitev drugega naslova svetovnega prvaka na cestni dirki prihodnjo nedeljo, s čimer bi postal prvi kolesar, ki bi v istem letu osvojil obe lovoriki.

Šestintridesetletni slovenski kolesar Jan Tratnik je pristal na 17. mestu.

Pred tem je edina slovenska predstavnica Nika Bobnar v vožnji na čas osvojila 24. mesto (+5:01,11). Naslov je ubranila 35-letna Švicarka Marlen Reusser (50:24,44).

S članskima vožnjama na čas se je v Kanadi tako začelo 93. SP, brez poškodovanega slovenskega zvezdnika Pogačarja. V ponedeljek in torek bodo še preizkušnje v mlajših kategorijah ter ekipna vožnja na čas, v kateri pa Slovencev ne bo.