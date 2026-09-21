Tudi Daniel Skerl od jutri do nedelje dirki po Hrvaški

Jutri se v Splitu začenja šestdnevna kolesarska dirka po Hrvaški (CRO Race 2026). Na njej bo nastopiltudi openski sprinter ekipe Bahrain Victorious DanielSkerl. Triindvajsetletnik bo svojo priložnost skušal izkoristiti predvsem v drugi etapi s ciljem v Novalji in v nedeljski zadnji, ki se bo zaključila v prestolnici Zagrebu. Ne bo pa imel enostavne naloga, saj bo na dirki nastopil tudi leto dni mlajši francoski sprinter Paul Magnier (Soudal Quick-Step), ki je letos osvojil že deset zmag. Ostale etape so bolj razgibane, kar Skerlu ne ustreza. Izrazitega favorita za skupno zmago ni, med kandidati so Francoz Benoit Cosnefroy (UAE Team Emirates-XRG), Belgijec Ilan VanVilder (Soudal Quick-Step) in Italijan Antonio Tiberi (Bahrain Victorious).