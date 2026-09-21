Od literature do geopolitike

Niz literarnih srečanj Knjiga ob 18.03 se vrača z novim jesenskim nizom dogodkov, ki bodo do začetka novembra v Gorici in bližnji okolici ponudili ducat knjižnih predstavitev, predavanj in kulturno ekskurzijo. Prireditev stopa v dvajseto sezono in si je v tem času z dvema ciklusoma srečanj, na pomlad in jesen, pridobila širok krog zvestih obiskovalcev, je ugotovil njen pobudnik Paolo Polli, sicer tudi predsednik združenja Apertamente in direktor fundacije Roberto Visintin, ki sodelujeta s številnimi drugimi pri organizaciji. Med medijskimi partnerji niza je letos tudi Primorski dnevnik.

Ob ustaljeni vsebini, ki cilja na ovrednotenje literarnih ustvarjalcev in tematik iz širšega obmejnega prostora, bo tudi nekaj novosti. Lectio magistralis na aktualno temo, ki tradicionalno odpira niz, ne bo le ena ampak kar dve. Prva bo v nedeljo, 27. septembra, ob 11.03 v dvorani Bergamas v Gradišču o zgodovini in kulturi Rusije in Ukrajine. Mimo krvavega konflikta, ki ju je zoperstavil tudi zaradi geostrateških interesov ZDA in zveze NATO, bo v ospredju zgodovina obeh držav, njuna kultura, sorodnosti, medsebojne vezi in tiste z Evropo, ki jih je vojna zrahljala. Predavala bosta profesorica ruske literature na Univerzi v Trstu Martina Napolitano, ki je tudi predsednica združenja Meridiano 13, in Andrea Franco, profesor zgodovine Vzhodne Evrope in poznavalec ruske kulture ter ukrajinskega nacionalnega gibanja.

Teden kasneje, 4. oktobra, bodo v vili Codelli v Mošu gostili francosko klimatologinjo Forence Colleoni, sodelavko tržaškega OGS, pri katerem so ukvarja s preučevanjem podnebnih sprememb in njihovih posledic predvsem na Antarktiki. Govorila bo o družbenih vplivih podnebnih sprememb in o pomembnosti znanstvenih dognanj na tem področju. Dogodek v Mošu bo spremljalo odprtje razstave slik furlanskega umetnika Cesareja Mocchiuttija ob 20-letnici smrti. Njegova dela bodo nato na ogled v vili Codelli do 18. oktobra.Še pred tem bo v četrtek, 1. oktobra, ob 18.03 v Trgovskem domu predstavitev novega romana Andree Molesinija La macina della risacca. Z avtorjem se bo pogovarjal Andrea Bellavite. Naslednji teden bosta predstavitvi dve: 6. oktobra bodo v prireditveni dvoranici na južni železniški postaji predstavili knjigo Eleonore Sacco In Caucaso, v kateri je zbrala potopisne reportaže in zanimivosti iz desetletnega potovanja po kavkaški regiji, zlasti Gruziji in Armeniji. Dva dni kasneje bo v Trgovskem domu prvič gost Knjige ob 18.03 pisatelj Tullio Avoledo s svojim najnovejšim romanom Ultimo valzer di una ragazza per bene.Slovenska zgodovinarka Marta Verginella ter raziskovalca pri ZRC SAZU Oto Luthar in Urška Strle bodo v petek, 23. oktobra, v avditoriju Formedil (Svetogorska 131) v pogovoru z zgodovinarjem Alessandrom Cattunarjem predstavili knjigo La memoria dimezzata, ki italijanski javnosti razkriva deportacijo več kot 30 tisoč prebivalcev s slovenskih območij pod fašistično okupacijo v kratkem obdobju med junijem in novembrom leta 1942, ko so italijanski fašisti skušali streti odpor Slovencev z brutalno ofenzivo in množičnim izgonom civilnih talcev.

Niz bo ponudil še predstavitve sledečih knjig: Rosella Soranzo - Polvere nera, il ricordo della miniera di Arsa (14. oktobra, železniška postaja); Luca Crovi - L’aquila e i lupi (22. oktobra, Fundacija Aquileia, Ul. Roma 20, Oglej); Stefano Cosma in Cristina Burcheri - Gherardo Freschi, un friulano dell’Ottocento, tra scienza, visione europea e azione concreta (28. oktobra, Podjetje Castelvecchio, Ul. Castelnuovo 2, Zagraj); Paolo Malaguti - Sentieri partigiani (30. oktobra, Formedil, Svetogorska 131); Carla Quercigh della Torre - La casa di via dei Platani, 1940-1945: cinque anni di guerra a Cividale (5. novembra, Kulturni dom).

Posebej gre izpostaviti ekskurzijo v Oglej v soboto, 17. oktobra, z vodenimi ogledi novih odkritij v rimskem arheološkem in v starokrščanskem muzeju, bazilike in njene okolice predvsem pa po 700 letih ponovno združenih treh delov Markovega »oglejskega« evangelija. Dogodek je predstavil Nevio Costanzo. Prijave na tel. 3715848955 samo 12. in 13. oktobra med 15. in 17. uro ali na prireditvah niza Knjiga od 18.03.