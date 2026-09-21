Giorgia Meloni napovedala prepoved burk in omejitev tujih učencev v razredu

Italija bo v šolah prepovedala burke in nikabe, je v nedeljo napovedala italijanska premierka Giorgia Meloni. Kot je še dejala na zborovanju podmladka njene desničarske stranke Bratje Italije, bodo tudi omejili število tujih učencev v razredu. O obeh predlogih naj bi po njenih besedah vlada razpravljala kmalu.

Gre za predvolilno potezo, ocenjujejo opazovalci, v času, ko ji skrajno desna stranka Futuro nazionale (Nacionalna prihodnost) nekdanjega generala italijanske vojske Roberta Vannaccija po rezultatih anket odjeda glasove na skrajni desnici, češ, da je preveč »blaga«.

»V šolo se hodi z odkritim obrazom. V Italiji pa nihče ne more v imenu resnične ali domnevne tradicije odločiti, da se mora mlada ženska zakrivati,« je med drugim dejala pred svojimi privrženci.

Italijanska premierka je v nedeljo napovedala tudi omejitev števila tujih učencev v razredu, s čimer bi po njenih besedah pospešili integracijo tujcev v italijansko družbo. »Če je v razredu le en otrok, ki ne razume italijansko, se bo ta otrok ob pomoči drugih otrok in učiteljev verjetno naučil jezik in se bo hitro integriral,« je dejala.

Dodala je, da se ne sme zgoditi, da bi se italijanski otroci v italijanskem razredu počutili stisnjene v kot, ker so postali manjšina.