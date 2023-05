Evgen Ban deželni ravnatelj

Pri Združenju slovenskih športnih društev v Italiji so, kot je že pred časom napovedal predsednik IvanPeterlin v novoletnem intervjuju v Primorskem dnevniku, imenovali novo kadrovsko figuro. »Izvršni odbor ZSŠDI, na svoji seji 4. maja 2023, je ponudil status deželnega ravnatelja operativnemu tajniku Evgenu Banu, ki je imenovanje sprejel. S tem je naša organizacija pridobila odličen strokovni kader in prepričan sem, da bo Evgen Ban svojo dodatno zadolžitev uresničeval zelo uspešno in s svojim delom pripomogel k še nadaljnji rasti ugleda naše krovne organizacije,« je v novinarskem sporočilu napisal predsednik ZSŠDI IvanPeterlin.

Združenje slovenskih športnih društev v Italiji čaka prihodnji teden, v petek, 20. maja, v Jamljah volilni občni zbor, saj je predsedniku in izvršnemu odboru zapadel dveletni mandat. Te dni je tudi zapadel rok za vložitev kandidature za predsednika. Spet bo kandidiral le Ivan Peterlin, ki je na čelu združenja od leta 2013.