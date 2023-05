Filippo Zana prvi na cilju, Roglič drugi v skupnem seštevku

18. etapo od Oderza do Val di Zolda, ki je bila dolga 161 kilometrov in je vsebovala pet kategoriziranih klancev, je osvojil italijanski kolesar Filippo Zana, ki je na cilju prehitel Francoza Thibauta Pinota. Britanec Thomas in Primož Roglič sta skupaj prispela na cilj z minuto in 50 sekundami zaostanka, Portugalec Almeida je za njima zaostal 20 sekund in tako izgubil drugo mesto na skupni lestvici. Zdaj vodi Thomas, Roglič pa je na drugem mestu z 29 sekundami zaostanka.