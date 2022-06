Folklora, glasba, čustva

Folklora, glasba in predvsem čustva, ponos. Sreda je bila na Europeadi na Koroškem kulturno obarvana, saj v pričakovanju današnjih četrtfinalov ni bilo na sporedu nogometnih tekem. Kulturni dan na glavnem trgu v Pliberku v okviru Europeade 2022 je bil, če upoštevamo športni žargon, zadetek v polno. Predstavile so se vse manjšinske skupnosti, ki nastopajo na evropskem nogometnem prvenstvu avtohtonih manjšin. Slovence v Italiji sta predstavila pevka Martina Zerjal in operativni tajnik ZSŠDI Evgen Ban, ki sta »vžgala« prireditveni prostor. Slovensko narodnostno skupnost v Italiji sta predstavila v eno glasbeno točko in drugo pravzaprav med enim verzom skladbe in drugim. Kajuhova skladba Samo milijon nas je, ki jo je uglasbila rock skupina Agropop, je dvignila na noge ne samo Slovence s Koroške, ampak tudi ostale. Evgen in Martina sta nato predstavitev zaključila s himno nogometne reprezentance Žile, žile (Blek pantersov). Nastopi in predstavitve narodnih manjšin so bile dinamične in zelo posrečene. Retoromani iz Švice so se predstavili z velikimi kravjimi zvonci, Lužiški Srbi s glasbenim bendom, ki je navdušil marsikoga, domači koroški Slovenci pa so predstavitev zaključili s pesmijo Koroška, Koroška, ki je nekako neuradna himna letošnje Europeade. Prepevali so jo domala vsi.Na samem začetku se je vsem zahvalila podpredsednica FUEN-a, koroška Slovenka Angelika Mlinar. »Europeada je več kot samo nogomet. Pravzaprav smo nogomet izkoristili za druženje in spoznavanje manjšinske stvarnosti. Nogomet ima čarobno moč, ki združuje narode,« je dejala Mlinarjeva, ki je včeraj tudi praznovala rojstni dan. V imenu Občine Pliberk je pozdravil slovensko govoreči župan Stefan Visotschnig, ki je bil navdušen nad pozitivno energijo, ki je včeraj dopoldne kraljevala na pliberškem glavnem trgu.