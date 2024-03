Germani-Bertuzzi v zlato skupino s tretjega mesta

Na svetovnem prvenstvu v jadralnih olimpijskih razredih 49er in 49er FX na španskem otoku Lanzarote se je z današnjimi plovi sklenil prvi del kvalifikacij. Najboljših 25 posadk bo jutri tekmovanje nadaljevalo v zlati skupini.

V razredu 49er FX sta med »zlatimi« jadralkami tudi tržaška Slovenka Jana Germani in njena sojadralka Giorgia Bertuzzi. Dvojec italijanske vojne mornarice je po skupnih osmih plovih na tretjem mestu, v primerjavi z dnevom prej pa sta Germani in Bertuzzi pridobili eno mesto. Na vrhu razpredelnice sta lanski svetovni prvakinji Švedinji Vilma Bobeck in Rebecca Netzler, ki imata le tri točke prednosti pred Nizozemkama Odile van Aanholt in Annette Deutz, ki sta bili lani na SP v Haagu drugi.

Jadralke so danes opravile štiri plove. Germani in Bertuzzi sta bili v prvem šele 12., nato pa nanizali drugo, četrto in še eno drugo mesto. Na trenutnem tretjem mestu imata 30 točk, dve manj od četrtouvrščene avstralske posadke. Vodilni Švedinji imata 20 točk, drugouvrščeni Nizozemki pa 23. Jutri so predvideni trije plovi, v soboto prav tako, v nedeljo pa sta na vrsti še zadnji plov zlate skupine in sklepna regata za kolajne (t. i. »medal race«).