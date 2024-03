Germani in Bertuzzi jutri za bronasto kolajno

Na španskem otoku Lanzarote se jutri zaključuje svetovno prvenstvo v olimpijskih jadralnih razredih 49er in 49er FX. V ženski konkurenci sta tržaška Slovenka Jana Germani in njena sojadralka Giorgia Bertuzzi v igri za bronasto kolajno. Članici italijanske vojne mornarice (Germani je še vedno tudi članica TPK Sirena) sta pred jutrišnjim zadnjim plovom v zlati skupini in regati za kolajne na tretjem mestu. V primerjavi s petkom, ko sta zdrknili na peto mesto, sta pridobili dve mesti.

Na vrhu razpredelnice ostajata Nizozemki Odile van Aanholt in Annette Deutz (44 točk), ki sta še dodatno povečali naskok pred Švedinjama Vilmo Bobeck in Rebecco Netzler (69). Tretjeuvrščeni Germani in Bertuzzi, ki bosta poleti doživeli krstni nastop na olimpijskih igrah, imata 89 točk, šest več od avstralske posadke Harding-Wilmot ter sedem več od brazilskega dvojca Grael Kunze in španskega dvojca Echegoyen-Barceló.

Jutri zjutraj (start je predviden ob 9.55) bo na vrsti še zadnji plov zlate skupine, v zgodnjem popoldnevu pa se bodo jadralke pomerile v sklepni regati za kolajne (t. i. medal race). Na njej bo nastopilo le najboljših deset posadk.