Girmay vpisal še drugo sprintersko zmago, jutri makadamska etapa

Eritrejec Biniam Girmay (Intermarche-Wanty) je zmagovalec osme etape kolesarske dirke po Franciji. Na trasi od Semur-en-Auxoisa do Colombey-les-Deux-Eglisesa (183,4 km) je bil najboljši v sprintu glavnine. Vodstvo v skupnem seštevku je obdržal slovenski as Tadej Pogačar (UAE Team Emirates). Petindvajsetletnik s Klanca pri Komendi ima še naprej 33 sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step) in 1:15 minute pred tretjeuvrščenim Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike). Drugi slovenski zvezdnik Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je skupno četrti z 1:36 minute zaostanka.

Girmay je vpisal že drugo etapno zmago na letošnjem Touru, najboljši je bil že v tretji etapi s ciljem v Turinu. Drugo mesto je pripadlo Belgijcu Jasperju Philipsenu (Alpecin-Deceuninck), tudi tretji je bil Belgijec Arnaud De Lie (Lotto Dstny), ki se je skušal v zadnjih metrih vriniti med oba vodilna, a mu je zmanjkalo prostora.

Jutri bo na sporedu na papirju zelo zapletena deveta etapa v okolici Troyesa (199 km). Ta prinaša 14 makadamskih odsekov v dolžini 32,2 km, ki bodo vnesli določeno napetost v ekipe glavnih kandidatov za skupno zmago.