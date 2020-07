Giro se bo začel na Siciliji

Letošnja 103. izvedba kolesarske dirke po Italiji se bo začela 3. oktobra z vožnjo na čas na sicilskih tleh. Zaradi koronavirusne pandemije so morali organizatorji kar za pet mesecev preložiti začetek Gira in spremeniti uvodni del etapne dirke. Namesto v Budimpešti (in uvodnih treh etap na madžarskem ozemlju) se bo po novem italijanska pentlja, ki bo potekala od 3. do 25. oktobra, začela na Siciliji. To bo devetič v zgodovini dirke, da bodo uvodni boji potekali na največjem italijanskem otoku.

Prva etapa bo 16-kilometrski posamični kronometer med Monrealejem in Palermom. Prvi gorski cilj čaka kolesarje že v tretji etapi, ko se bodo povzpeli na vulkan Etna (Piano Provenzano) na 1775 metrih. Na Siciliji se bo italijanska pentlja končala 6. oktobra po štirih dneh, nato pa se bodo kolesarji preselili na celino in nadaljevali pot proti severu Italije. Prva in druga etapa sta povsem novi, tretja in četrta pa sta bili že prvotnem sporedu Gira. V naslednjih dneh bodo organizatorji objavili dokončen spored etap.