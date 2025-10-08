Goran Dragić: Sloveniji hočem nekaj vrniti

Odprtje brezmejnega košarkarskega igrišča »Gogi & Gigi« ob Kolodvorski poti v Novi Gorici, ki je poimenovano z vzdevkoma košarkarskih legend Gorana Dragića in Luigija Datomeja, je minulo soboto ponudilo priložnost za pogovor s kapetanom zlate slovenske košarkarske reprezentance in finalistom lige NBA z moštvom Miami Heat Goranom Dragićem.

Intervju je nastal z vprašanji, ki smo mu jih postavili novinarji raznih medijskih hiš, med katerimi je bil tudi Primorski dnevnik. Dragić se je med drugim ob robu intervjuja izkazal z zvrhano mero prijaznosti in simpatije.

Kako se vam zdi novo košarkarsko igrišče »Gogi & Gigi«?

Igrišče je res nekaj posebnega. Koncept mi je zelo všeč. Moral se bom vrniti prihodnje leto, ko bo zrasla trava in bo vse bolj zeleno. Igrišče mi ustreza tudi zaradi tega, ker smo se odločili, da to narediva skupaj z Gigijem (Datomejem op.av.). On je res dobra oseba. Velikokrat sem delil z njim košarkarsko igrišče, tekmovala sva eden proti drugemu, vedno sva imela pristen odnos. Bil je vedno spoštljiv, zato sem njega tudi izbral.

Mislite, da bi lahko tak projekt ponovili še kje drugje po svetu?

Z logističnega vidika bo malo težje, mislim pa, da lahko. Vsi vemo, da šport združuje. Zakaj pa ne bi spet kaki dve državi povezali preko športa? Zanimivo bi bilo.

Imate kako izkušnjo z italijansko-slovensko mejo?

Seveda. Moja teta stanuje v Novi Gorici. Hodili smo čez mejo, predvsem po nakupih. Šli smo večkrat v Trst, na kavico ali na kosilo. Tudi moj brat je igral v Trstu in Milanu. Imam zelo lepe spomine in rade volje pridem nazaj.

Šport je bil med prvimi, ki je rušil to mejo. Primer tega je bila tudi odbojka čez mejo. Je to prava pot?

Mislim, da je. Zgodovina nas je veliko naučila. Gledati moramo proti prihodnosti, treba je biti spoštljivi, prijazni, sodelovati, samo tako lahko gremo naprej. Zakaj ne preko športa? Šport namreč združuje tako navijače kot igralce in države. To je tisto, kar je najlepše.

Dejali ste, da je poslanstvo Fundacije Goran Dragić tudi to, da preko nje vrnete športu to, kar je šport vam dal.

Definitivno. Jaz sem rojen v Ljubljani, Slovenija mi je dala marsikaj, v njej sem odraščal in začel svoje košarkarske korake. Prav je, da nekaj vrnem okolju, iz katerega prihajam in v katerem sem se razvil, preden sem šel v svet, kjer se je treba boriti z vsemi težavami, ki jih srečaš na tej poti. Če lahko na kak način pomagamo in pričaramo nekaj za naše naj mlajše, da imajo kako igrišče več ali da ga obnovimo, bo verjetno tudi njim lažje in se bodo lepo imeli.