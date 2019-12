Goran Dragić zadel odločilni koš za zmago (video)

Košarkarji Miamija so v severnoameriški ligi NBA zabeležili novo zmago. Tokrat so tesno s 113:112 premagali ekipo Indiana Pacers, odločilni koš pa je šest sekund pred koncem zadel nekdanji kapetan slovenske reprezentance Goran Dragić. Ljubljančan je sicer v 29 minutah dosegel 14 točk in jim dodal še šest podaj in tri skoke. Najprej sta met za zmago zgrešila Jimmy Butler in Kendrick Nunn, a so domači obakrat dobili skok v napadu, na koncu pa je bil odločilen slovenski košarkar.

Dragić je nato poskrbel tudi za simpatično potezo, saj je soigralcu in najboljšemu strelcu Miamija Jimmiyju Butlerju (20 točk) daroval dres slovenske nogometne reprezentance, ki ga je Butler tudi oblekel. Dragić je Butlerjev videoposnetek objavil na socialnih omrežjih ter pripisal, da »je končno Jimmy razumel, katera je najboljša evropska nogometna reprezentanca«.