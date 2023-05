»Gorski kronometer na Višarje bo peklenski«

Strokovno televizijsko komentatorko Ilenio Lazzaro smo včeraj zmotili le nekaj ur potem, ko se je v spremstvu selektorja italijanske reprezentance v ciklokrosu in nekdanjega vrhunskega gorskega kolesarja Danieleja Pontonija povzpela na zasnežene Višarje, kjer bo 27. maja v predzadnji etapi Gira cilj gorskega kronometra.

Kakšen je vzpon na Višarje?

Vzpon je veliko bolj zahteven, kot je opisan v ‘Garibaldiju’ (Il Garibaldi je uradna knjiga, v kateri so do potankosti opisane vse etape dirke po Italiji, op. a.). V njem je označeno, da je v prvih šestih kilometrih vzpona povprečni naklon 15,3-odstoten, največji pa 22-odstoten. Na svojem kolesarskem računalniku pa je naklon ves čas nihal med 19 in 20 %. V srednjem delu ni niti trenutka predaha. Sledi nekoliko manj strm del, nato pa še zadnji zid tik pod vrhom. Pred ciljem je tudi krajši spust, v zadnjih metrih pa se cesta spet povzpne. Najbrž je cesta po prenovi še bolj strma, kot je bila stara makadamska, ki sva jo tako jaz kot Pontoni že večkrat prekolesarila na dirki Lussari MTB.

Kakšna pa je nova cementna podlaga ceste?

Kljub temu, da je včeraj v prvem delu vzpona močno deževalo, nato pa snežilo, z Danielejem nisva imela nikakršnih težav z oprijemom gum. Večkrat sva se tudi dvignila na pedale, zadnje kolo pa ni drselo. Voda je v celoti odtekala s ceste. Skratka, pri prenovi cesti so naredili vrhunsko delo, tako da kolesarji v primeru slabega vremena ne bodo imeli težav .

Bo gorski kronometer odločilen za končni razplet Gira?

Odločilen bo celoten trojček gorskih etap, saj bosta ravno pred kronometrom na sporedu dve zelo zahtevni preizkušnji v Dolomitih. Sam gorski kronometer bo peklenski. Kolesarji ne bodo smeli podcenjevati niti prvega ravninskega dela, saj se trasa na kolesarski poti Alpe Adria ves čas rahlo vzpenja. Če bo vreme suho, bodo najbrž kolesarji pred vzponom kolo za kronometer zamenjali s klasičnim, ne vem pa, če se bodo za zamenjavo odločili tudi v primeru dežja. Kdor bo imel dobro nogo, bo lahko naredil razliko, v primeru slabega dne pa je lahko izguba časa med vzponom res velika.

So bile po vašem mnenju polemike o neprimernosti vzpona na Višarje odveč?

Če sem jaz brez treninga, v dežju in snegu prikolesarila do vrha, pomeni, da je vzpon izvedljiv. Logistično bo kar zahtevno, so pa organizatorji opravili izjemno delo. Zahtevno bo tudi za motoriste, ki bodo z mehaniki spremljali dirkače. Na najstrmejšem delu vzpona sicer ne bo gledalcev, je pa to zelo modra odločitev, saj je cesta ozka in mestoma tudi prepadna. Organizatorji so vse dobro preštudirali in verjamem, da bo vse steklo, tako kot mora. Upam, da jim bo tudi vreme na dan dirke naklonjeno.