Grd padec Petra Prevca

Slovenski smučarski skakalec Peter Prevc je v drugi seriji uradnega treninga na veliki skakalnici na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici grdo padel. Zdravniško osebje mu je takoj priskočilo na pomoč in ga z reševalnimi sanmi odpeljalo v mobilno bolnišnico. Smučarska zveza Slovenije je sporočila, da je bil 30-letni skakalec ves čas pri zavesti. »Peter Prevc je po padcu pri zavesti in se normalno pogovarja. Odpeljali so ga v Rola bolnico, kjer ga bodo pregledali,« so zapisali pri SZS. Na uradni Facebook strani FIS Ski Jumping so navedli, da se Prevc pritožuje nad bolečinami v hrbtu, a da je z njim vse v redu.