Gregoric v odboru, ravnatelj še zamrznjen

Namesto Jana Gregorija, ki je »nepreklicno odstopil«, bo v izvršnem odboru ZSŠDI odslej sedel Paolo Gregoric. Tako izhaja iz ponedeljkove seje izvršnega odbora ZSŠDI, nam je potrdil predsednik Ivan Peterlin. Po številu glasov so pred Gregoricem imeli sicer pravico do mesta Andrej Vogric, Peter Žerjal in Benjamin Černic, ki pa mesta niso sprejeli.

Še vedno pa je zamrznjeno tudi uradno imenovanje novega ravnatelja ZSŠDI, nam je potrdil tudi eden od podpredsednikov Združenja Mario Adamič. Pravilnik, ki bo določal funkcije novega ravnatelja, še ni izpiljen, o njem se bodo še pogovarjali na naslednji seji, 4. septembra.

Medtem pa je že skorajda potrjeno, da bodo novi sedež združenja na Opčinah otvorili v petek, 29. septembra. Ta sicer že deluje, tako da ga odborniki društev že obiskujejo, je še povedal Peterlin.