Hladna prha za Zalet, SloVolley se je na derbiju namučil

ODBOJKA

ŽENSKA C-LIGA

Talmassons - Zalet ZKB FerroJulia 3:0 (25:17, 25:19, 25:21)

Zalet: Giurda 1, Gulich 2, Stergonšek 0, Vattovaz 3, F. Misciali 10, Vigini 12, Furlan 2, De Walderstein (L1), Vidoni 0, Surian 4, I. Misciali 0, Tromba 0, Močnik (L2) nv., Winkler nv. Trener: Nicholas Privileggi

MOŠKA C-LIGA

SloVolley ZKB - Soča ZKB Lokanda Devetak 3:1 (20:25, 25:23, 25:23, 25:20)

SloVolley: Jereb 1, Terpin 15, Riccobon 3, Jerič 7, Giusto 21, Komjanc 15, Margarito (L1), Castellani 0, Kosmina 1, Buri 1, Skilitsis 0, nv. Antoni, Dessanti (L2). Trener: Peterlin.

Soča: Cotič 20, Hlede 3, Černic 2, Devetak 11, Miklus 4, Vižintin 11, Makuc 3, Čavdek (L1), nv. A. Cotič (L2), Boškin, Antoni, Conte, S. Cotič, Persoglia. Trener: Battisti.

Četrti letošnji derbi se je tudi zaključil z zmago SloVolleya ZKB, zanjo pa se je morala najboljša ekipa v ligi še posebej potruditi, saj je Soča ZKB Lokanda Devetak drago prodala svojo kožo. Mlajši Sočani, ki so se v finalno skupino za napredovanje uvrstili kot 4. ekipa v ligi, so prvi prevladali in z brezhibno igro (v kateri skorajda ni bilo napak) tudi povedli z 1:0. SloVolley je tako prvič v sezoni izgubil prvi niz. Ključen za zasuk je bil nato drugi niz. Igralci Soče so spet vodili igro in ditkirali ritem še pri 18:19 in 20:21. A je niz napak Soče in uspešnih izbir SloVolleya spreobrnil rezultat, domači igralci so povedli 23:21 z blokom Jeriča in nato tudi zaključili niz v svoj prid. Zmaga je SloVolleyu dala gostovost, ki je zmanjkala v uvodu tekme, predvsem pa je bilo iz točke v točke manj odvečnih napak. SloVolley je začel četrti niz odločno 4:0, a se Soča ni predala. Z veliko mero borbenosti je izenačnila na 10:10, izenačeno je bilo še pri 15:15. Napeto je bilo vse do konca, četudi je SloVolley ves čas imel nekaj točk prednosti. Zadnjič je Soča ogrozila vodstvo pri 23:21, a je bilo to tudi vse. Niz se je zaključil 25:23. Zelo podoben je bil tudi zadnji niz, v katerem je SloVolley že v uvodu spet hitro visoko povedel (7:1), Soča ga je ujela pri 9:9, nakar sta si ekipi izmenjavali v vodstvu vse do 16. točke. Več netočnosti Soči ni dovolilo, da bi še ostala tik SloVolleyu. Takrat je v ospredje stopil Giusto in ponesel SloVolley na 20:16, zaključne točke pa je podpisal Terpin.

V zadnjem nizu so v standardni postavi Soče zaigrali tri mladinci - Miklus (še U17), Makuc in Vižintin, ki bodo v nedeljo (danes), lovili medpokrajinski naslov prvenstva under 19 v Sovodnjah. Ob 17.45 bodo igrali proti Alturi.

Ambrož Peterlin, trener SloVolleya: »Po prvem nizu smo omejili predvsem število napak v ključnih trenutkih. Odločilen za zasuk je bil drugi niz: ko smo ga osvojili, smo vendarle tudi pridobili na samozavesti. Napak je bilo vseeno veliko, mislim, da je bila to celo tekma z največ našimi napakami v sezoni. Čestitke Soči za odločno tekmo.«

Lucio Battisti, trener Soče: »Danes so o poteku tekme odločale napake. V prvem nizu smo igrali zelo solidno in grešili zelo malo, v nadaljevanju pa smo se malo izgubili v končnici, v četrtem nizu pa grešili preveč. Proti taki ekipi, ki ima toliko izkušenj, si tega ne smeš dovoliti. Rezultat je šel vsekakor v vseh nizih na minimalno razliko in pri detajlih igra izkušenost svojo vlogo. Fantom nimam kaj očitati.«

ŽENSKA D-LIGA

Mavrica Mucci – Cus TS 0:3 (16:25, 21:25, 22:25)

Mavrica Mucci: J. Tomsic 3, Contino 15, Mazzoli 2, N. Tomsic 2, Tognolli 2, N. Volčič 6, D'Amelio (L1), A. Volčič 8, Buna 2, Marangon (L2), Ferfolia, Komjanc. Trener: Quarta.

Mavrica Mucci je kljub okrnjeni postavi poskrbela za borben nastop, sicer so morale domače igralke kakorkoli priznati premoč tržaške ekipe, ki jo z izjemo treh Tržačank predstavljajo univerzitetne študentke iz najrazličnejših krajev. Domače igralke so še najboljše zaigrale v tretjem nizu, sredi katerega je poskrbela za niz dobrih servisov Anisja Volčič. V končnici je igralkam Mavrice zmanjkalo nekaj prodornosti v napadu, kjer je glavno breme nosila Martina Contino. Tekma je bila kakorkoli dober trening pred polfinalnim nastopom medpokrajinskega prvenstva Under 18: igralke Mavrice Mucci se bodo v torek, 26. marca, ob 20. uri v Štandrežu pomerile s tržaško ekipo Virtus Volley.