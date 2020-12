Hribovci bodo lahko smučali, »meščani« pa ne

Včeraj je tržaške (in ne samo) smučarske klube povsem presenetilo sporočilo predsednika državne smučarske zveze Fisi Flavia Rode, da jim med božičnimi in novoletnimi prazniki ne bo dovoljeno na snežne treninge. Med 24. in 27. decembrom in med 31. decembrom in 3. januarjem pa še 5. in 6. januarja – tako v sporočilu predsednika – bodo treningi na snegu dovoljeni samo članom državnih reprezentanc (tudi Caterini Sinigoi), 28., 29. in 30. decembra in 4. januarja pa bodo vsi tekmovalci (od superbabyjev do masterjev) lahko trenirali samo v mejah svoje občine oziroma v bližnji (ki je oddaljena največ 30 km), če živijo v občinah z manj kot 5000 prebivalci. Kar pomeni, da Tržačan ne bo smel na smučarski trening v Forni di Sopra ali na Trbiž, tekmovalec, ki je doma na Trbižu, pa bo lahko nemoteno treniral. »Da so pravila res taka, smo preverili pri več virih. In res drži. Zelo smo razočarani: stalno smo se prilagajali na nove veljavne ukrepe, a nič ni pomagalo,« nam je povedala predsednica SK Devin Marjanka Ban, ki pa upa, da se bo morda v naslednjih dneh kaj spremenilo.

