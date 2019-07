Hrvaški košarkar Hrvoje Perić bo ostal še dve sezoni v dresu prvoligaša Pallacanestro Trieste. Triintridesetletni Dubrovničan, ki je v zadnjem prvenstvu A-lige dosegal 12,7 točke na dvoboj, 5,2 skoka in 2,1 podaje, je obnovil lansko pogodbo in jo podaljšal še za eno leto. Perić bo tako ostal pri tržaškemu klubu do junija leta 2021. »Perić je za nas zelo pomemben, saj gre za izkušenega in kakovostnega košarkarja. Zelo smo zadovoljni, da ostaja z nami,« je izjavil predsednik kluba Gianluca Mauro.