Igralke Krasa spet v A1-ligi

RIM, TRST – Sezona namiznoteniških igralk Krasa, Katje, Vanje in Martine Milič, ki so letos nastopale v A2-ligi, se je končala z nepričakovanim razpletom: napredovale so v najvišjo A1-ligo. Državna namiznoteniška zveza Fitet je na zasedanju namreč odločila, da so državna prvenstva zaključena, določila pa tudi, da bodo najboljše ekipe napredovale v višje lige. In ker so igralke ŠK Kras ob prekinitvi 4. marca vodile v skupini A, so prestopile v višjo ligo. »Take odločitve sploh nismo pričakovali, saj smo verjeli, da bodo podobno kot pri drugih športih enostavno zamrznili prvenstvo in da bomo naslednjo sezono enostavno spet igrali A2-ligo. A so se v Rimu odločili drugače,« je pojasnila duša namiznoteniške sekcije pri ŠK Kras Sonja Milič.

Če je žensko ekipo odločitev o napredovanjih presenetila, pa je prav prišla mešani ekipi v moški C1-ligi. Ekipa, ki so jo sestavljali Dušan Michalka, Luca Ceppa, Simone Fazi, Katja in Martina Milič, je zasedala ob prekinitvi prvenstev 4. marca prepričljivo prvo mesto (s šestimi točkami prednosti) in si tako tudi zasluženo priigrala višjo B2-ligo. Krasovi igralci že med sezono niso skrivali želje po napredovanju, zato se zdaj že veselijo višje kakovosti lige, ki bo posledično privedla tudi do kakovostnejših treningov in višje motivacije.