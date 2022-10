Iličić uradno postal član Maribora

Slovenski nogometni zvezdnik Josip Iličić je z današnjim dnem (torkom) uradno postal nogometaš Maribora, je klub iz štajerske prestolnice sporočil na spletni strani. Štiriintridesetletni nekdanji dolgoletni član Atalante, Fiorentine in Palerma v italijanskem državnem prvenstvu serie A je s prvaki podpisal triletno pogodbo do poletja 2025. »Jojo, dobrodošel doma,« so danes zapisali na spletni strani mariborskega kluba. Iličić se namreč vrača v vijoličasti dres, v katerem je uspešno nastopal med julijem in koncem avgusta leta 2010 ter na 11 tekmah dosegel štiri gole in tri podaje.

Nazadnje je igral pri Atalanti. Po izbruhu pandemije pa se je boril tudi z osebnimi težavami, zaradi česar si je vzel daljši odmor od nogometa, v zadnjih dveh letih je tako le redko igral za Atalanto, ki jo je uradno zapustil 31. avgusta.