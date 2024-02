Ilka Štuhec deveta v Crans Montani

Slovenska alpska smučarka Ilka Štuhec je zelo odločno nastopila na smuku za svetovni pokal alpskih smučark v Crans Montani v Švici. Njeni vmesni časi na progi so bili zelo spodbudni, prav tako je bila najhitrejša v predzadnjem in zadnjem odseku. Usodna pa ji je najbrž bila napaka, ki jo je storila po drugem merjenju vmesnega časa, ko jo je malce odneslo iz idealne linije, pri čemer je verjetno izgubila stopničke.

Zmagala je Švicarka Lara Gut-Behrami, drugo mesto sta si delili Švicarka Jasmine Fleury in avstrijka Cornelia Hütter. Za njimi se je uvrstila italijanska trojica, in sicer Laura Pirovano na četrtem mestu, Marta Bassino na petem in Federica Brignone na šestem mestu.

Gut-Behrami (1314 točk) je ob odsotnosti prve zvezdnice karavane Američanke Mikaele Shiffrin prevzela mesto vodilne v skupnem seštevku zime. Američanko v lovu na svoj drugi veliki kristalni globus po letu 2016 prekaša že za 105 točk. Odsotna je tudi Italijanka Sofia Goggia, ki je nedavno po hudi poškodbi na treningu predčasno že končala sezono.

Goggia tudi po šestem od devetih smukov še zaseda mesto vodilne v seštevku discipline s 350 točkami. Je pa Gut-Behrami, ki je pred koncem tedna v Crans Montani za Italijanko na tretjem mestu zaostajala 141 točk, skočila na drugo mesto in za Goggio zaostajala zgolj še 41 točk, kar bo Švicarka, če se ne bo zgodilo kaj nepredvidenega, nadoknadila že v soboto.