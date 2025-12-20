Ilka Štuhec le za štiri stotinke od zmagovalnega odra

Avstrijka Cornelia Hütter je zmagovalka smuka za svetovni pokal alpskih smučark v Val d’Iseru v Franciji. Slovenski tekmovalki Ilki Štuhec je uspela najboljša vožnja letos. Z zaostankom 39 stotink sekunde je osvojila četrto mesto. Za pičle štiri stotinke sekunde je zgrešila prve stopničke po marcu 2024.

Edina slovenska predstavnica na ženskih tekmah v hitrih disciplinah alpskega smučanja se je odlično znašla na prizorišču, na katerem je leta 2016 dosegla dve zmagi, takrat je slavila v smuku in alpski kombinaciji.

Prva na startu tretjega ženskega smuka v tej sezoni je bila Nemka Kira Weidle-Winkelmann. Štuhec je kot druga na startu napadala čas 1:41,80 minute. Mariborčanka je bila zelo konkurenčna, v prvem (-0,20), drugem (-0,27) in petem sektorju (-0,10) je bila celo najhitrejša, v cilj pa je prišla z majhnim zaostankom 13 stotink sekunde.

Šele ameriška veteranka Lindsey Vonn, ki je nastopila kot osma, je za štiri stotinke prehitela Slovenko, Avstrijka Hütter pa je nato kot deveta postavila nov najboljši čas 1:41,54,. ki je obveljal za najhitrejšega. Weidle-Winkelmann je z zaostankom 26 stotink osvojila drugo mesto, Vonn (+0,35) je bila tretja, Štuhec četrta.