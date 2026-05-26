Ilka Štuhec tudi po koncu kariere ostaja v smučanju

Nekdanja slovenska alpska smučarka in dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec je ob robu druženja z navijači na Snežnem stadionu pod Pohorjem ob koncu kariere dejala, da še vedno ostaja prisotna v alpskem smučanju. Odslej bo delovala v razvojnem oddelku avstrijskega proizvajalca smuči Kästle.

Štuhec je sicer zadnjih nekaj sezon tudi tekmovala na smučeh omenjenega proizvajalca: »Odslej bom njihova ambasadorka. Če bo potrebno, bom hodila na tekme in pomagala pri posameznih zadevah. Več bom sodelovala pri preizkusih turistične opreme, medtem ko pričakujem, da bo v tekmovalnem delu moja vloga nekoliko manjša, saj si vsak tekmovalec sam prilagaja nastavitve.«

Uspešna kariera je sicer pustila posledice na njenem zdravju, saj jo v začetku junija ponovno čaka operacija kolena: »Poskušali bomo zakrpati stare grehe in se izogniti protezi še za naslednjih deset ali 15 let. Tako da me v letošnjem poletju čaka rehabilitacija.«

»Temu se bom skušala popolnoma posvetiti, da bom lahko jeseni šla v službo, kjer bom spet smučala, a ne več tekmovala,« je sklenila Štuhec, ki je v karieri poleg dveh naslovov svetovne prvakinje osvojila še mala kristalna globusa v kombinaciji in smuku. V svetovnem pokalu je dosegla 11 zmag.