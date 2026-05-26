Annet De Vincenzi osvojila dve srebrni kolajni na mladinskem EP

Veslačica Annet De Vincenzi (letnik 2008) se je z evropskega prvenstva U19, ki je potekalo v nemškem Brandenburgu, vrnila z dvema srebrnima kolajnama. Na jezeru Beetzsee je 18-letnica z Opčin osvojila drugo mesto tako na krovu ženskega osmerca italijanske reprezentance kot na krovu mešanega osmerca. V ženski posadki je bila poleg De Vincenzi še ena Tržačanka ter članica kluba Canottieri Nettuno, in sicer Vittoria Piller. V mešanem osmercu je bila celo polovica tekmovalcev doma iz Trsta, poleg De Vincenzi in Piller še Novak Mitrovic (CC Saturnia) in Pietro Blasig (Circolo Marina Mercantile Nazario Sauro).

V ženskem osmercu so italijanska dekleta zaostala le za Romunkami, ki so takoj po startu prevzele vodstvo in v cilj priveslale s prednostjo dobrih petih sekund. Italijanke so ves čas držale drugo mesto in na koncu uspešno ubranile napade nemškega in češkega osmerca. Nemke so na tretjem mestu zaostale slabi dve sekundi za Italijankami, Čehinje pa so bile še dodatni dve sekundi počasnejše na četrtem mestu. V mešanem osmercu sta neizprosen boj bila nemški in italijanski osmerec. Na koncu so se zlate kolajne veselili domačini Nemci, ki so v cilj priveslali z 2,93 sekunde naskoka pred mešano italijansko posadko, v kateri, kot smo že prej omenili, so bili kar štirje Tržačani. Bronasta kolajna je pripadla Romuniji.