Zadnji Športel letošnje sezone o Jadranu

V ponedeljkovi športni oddaji Športel, zadnji v letošnji sezoni, je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil predsednico AŠZ Jadran Almo Žnidarčič in podpredsednika ter športnega vodjo Borisa Viteza, v oddajo pa se je po video zvezi vključil trener Jadranove članske ekipe Matija Jogan. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele 55. redni občni zbor ZSŠDI, ki je bil v soboto na Trbižu, kamere deželnega sedeža Rai pa mednarodno tekmovanje v umetnostnem kotalkanju za Pokal Sedmak Bressan in že 49. izvedbo šolske olimpijada za tržaške slovenske osnovne šole. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval operativni tajnik ZSŠDI Igor Tomasetig.

