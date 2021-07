IM 70.3 slovenske Istre bo tudi letos čezmejni

Trasa letošnjega triatlona bo enaka prejšnjim. To se pravi, da bo polovični triatlon čezmejni, saj bo pri Lazaretu prečkal mejo. Triatlonci bodo kolesarili čez Milje, Oreh in Križpot, kjer se bodo znova vrnili v Slovenijo čez Osp. Sledil bo vzpon na Črni kal skoraj do Kozine, kjer bo obrat in ponoven spust v slovensko Istro. Kolesarski cilj bo v Kopru, kjer si bodo triatlonci obuli tekaške čevlje in šli na 21-kilometrski tek do Izole in nazaj. Plavalni del preizkušnje (pred kolesarsko turo) bo na progi pred koprsko mestno plažo.