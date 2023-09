Istrski Italijan, ki je ponosen na svoje korenine

Olimpijski prvak v Londonu leta 2012 v strelski disciplini trap. Evropski prvak na ciprski Larnaki isto leto. Evropsko ekipno zlato kolajno je bilo njegovo leto kasneje v Nemčiji. Leta 2011 je osvojil svetovni pokal. Letos poleti pa dopolnil mozaik z zadnjim biserčkom: v Bakuju se je okitil z naslovom svetovnega prvaka. To je Giovanni Cernogoraz, še ne 41-letni strelec, Italijan iz Istre, doma iz Novigrada. Pravzaprav se naselje, kjer je še do pred nekaj leti Giovannijeva družina imela gostilno, imenuje Stanzia Rosello, na cesti, ki iz Novigrada pelje proti izlivu reke Mirne, kjer je bila po drugi svetovni vojni vse do leta 1954 meja med nekdanjo cono B in Jugoslavijo.

Na prvi pogled nekoliko sramežljivi Giovanni nas je sprva sprejel v Bužiniji (Businia) na strelišču kluba SD Gusar, ki mu predseduje njegov oče in trener Valter. Kot (skoraj) vsak dan je treniral s svojo Beretto. Glinasti golobi so leteli z desne in leve strani. Velika večina se je po strelu raztreščila v zraku. Giovannijevo oko je ostrostrelsko, pritisk na petelina pa hiter kot blisk, njegov gib pa estetsko in harmonično dorečen. Lepo ga je bilo gledati.

Pogovor z Giovannijem je potekal v italijanščini oziroma v melodičnem istrskem narečju, ki je tudi pogovorni jezik v družini Cernogoraz.

Strelstvo prav gotovo ni bil vaš prvi šport, kajne?

Sploh ne. Kot vsi tukajšnji otroci sem začel z nogometom in rokometom. Puško pa sem prvič zagrabil v roke pri devetih letih. Moj oče je namreč že tekmoval na državnem prvenstvu kot športni strelec. Pa tudi moj nono, ki je nastopal bolj na regionalni ravni. Jaz sem bil iz tega vidika bolj srečen, saj me je oče spremljal od vsega začetka in leta 1996 smo tudi ustanovili strelsko društvo Gusar. V Bužiniji smo nato uredili strelišče. Pred tem smo trenirali pri Ilirski Bistrici.

V Londonu ste bili stari 29 let. Prihodnje leto v Parizu jih bo 42. Katera so najboljša leta za to olimpijsko disciplino?

Recimo, da so tista med trideset in štirideset. A v tem športu si lahko uspešen tudi nad petdeset let, kar dokazuje slovenski 60-letni strelec Rajmond Debevec, ki je sicer svetovni prvak, a ne v olimpijski disciplini. Olimpijsko vozovnico pa ima tudi 53-letni Italijan Giovanni Pellielo.

