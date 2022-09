»Italija lahko še preseneti, Poljska za Slovenijo trd oreh«

Pred današnjima četrtfinalnima nastopoma Italije (ob 17. 15 proti Franciji) in Slovenije (ob 20.30 proti Poljski) smo se pogovorili s košarkarskim trenerjem Andreo Muro, ki bo v letošnji sezoni pomočnik trenerja Alessia Scale pri Futurosi v ženski A2-ligi.

Vas je italijanska zmaga proti Srbiji presenetila in ali lahko »azzurri« ponovijo tako igro proti Franciji?

Zmaga me je presenetila, saj so bili Srbi favoriti, me pa ni presenetil način, kako so Italijani do nje prišli. Dobro so branili, v zadnji četrtini pa se jim je odprl še met za tri točke. To je značilna igra Italije v zadnjih sezonah. Nisem pa pričakoval, da bodo Srbi mentalno tako popustili. Italijani lahko ponovijo tako igro, čeprav je Francija mentalno močnejša od Srbije, kljub temu da ima manj talenta. Pozna se, da je na velikih tekmovanjih vedno pri vrhu.

Veliko se tako v dobrem kot v slabem govori o selektorju Gianmarcu Pozzeccu. Je pravi mož na italijanski klopi?

Po eni strani je izjemen motivator. V kratkem roku je lahko to pozitivno, saj zna potegniti maksimum iz svojih igralcev. Proti Srbiji pa je bil tudi zelo živčen, kar zna tudi negativno vplivati. Glavno je, da se njegova evforija ustavi tik pred kaosom.

Slovenci bodo spet igrali proti vsaj na papirju lažjemu tekmecu. Jih je težka zmaga proti Belgiji predramila?

V osmini finala evropskega prvenstva ni lahkih tekmecev, to pričajo izidi tekem. Ne nazadnje so izpadle tri velesile, Litva, Srbija in Hrvaška, kar priča o izenačenosti tekmovanja. V sodobni košarki moramo pozabiti na klasične predsodke. Tekma proti Belgiji za Slovenijo ni bila lahka, prav tako ne bo lahka tekma proti Poljski.

Ali slovenska igra sloni preveč na ramenih Luke Dončića?

Je normalno, da je tako. Če Slovenci želijo priti do konca, morajo dati žogo v roke Dončiću, v tem ni nič slabega. Ob Luki bi sicer omenil še pomembno vlogo, ki jo ima Tobey. Mora pa Slovenija dobiti še kakšno alternativo v napadu, kot je lahko Goran Dragić ali pa Prepelič, ki se še ni razigral. Več lahko prispevata tudi Blažič in Murić, tako da ima ravno v tem Slovenija še največ rezerv. Slovenija igra sicer zelo samozavestno in zna držati kontrolo nad tekmo, kar se pred letom 2017 ni vedno dogajalo.