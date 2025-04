Zelena luč za obnovo spomenika bazoviškim junakom

Kmalu se bodo lahko začela dela za ponovno postavitev poškodovanega spomenika štirim bazoviškim junakom na gmajni pri Bazovici. Predsednik Odbora za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu Milan Pahor je na petkovi seji članom odbora sporočil, da je Zavod za varstvo arheološke, umetnostne in krajinske dediščine v Furlaniji - Julijski krajini izdal ustrezno dovoljenje. Knjižnica je namreč ob strokovni pomoči studia Sterni ArcEngineering na zavod naslovila prošnjo za obnovo spominskega obeležja, ki ima od leta 2022 status deželnega kulturnega pomena – zato je bilo za njegovo obnovo potrebno pridobiti uradno dovoljenje. To je sedaj podpisala vodja zavoda Valentina Minosi in določila tudi pogoje obnove; te se na primer lahko loti le restavrator, ki je vključen v uradne ministrske sezname restavratorjev spomenikov.

Januarja ga je poškodovala burja

Kamniti spomenik, ki na bazovski gmajni opozarja na usmrtitev, 6. septembra 1930, mladih obsojencev prvega tržaškega procesa Ferda Bidovca, Frana Marušiča, Zvonimira Miloša in Alojza Valenčiča, je kot znano januarja poškodovala ujma. Ta je povzročila padec ene izmed libanonskih ceder, ki so obkrožale pomnik, in debelo deblo ga je poškodovalo.

»Razklani« spomenik so domačini odstranili in shranili na varno, medtem je neznana roka postavila začasnega, lesenega. Da gmajna pod Kokošjo ne bi samevala brez spomenika, ki ima za tržaške Slovence poseben pomen.

Občina Trst je medtem posekala dve od ujme poškodovani drevesi in zaprosila za krajinsko dovoljenje za odstranitev preostalih dveh ceder, ki še stojita. Obstajala naj bi namreč nevarnost, da jih burja polomi.

»Odbor je z zadovoljstvom sprejel vest o pomembnem koraku na poti obnove spomenika in sprejel obvezo, da bo čim prej, ob upoštevanju predpisov, ki jih nalaga odlok, poskrbel za ponovno postavitev kamnitega spomenika. Da bo slavnostna proslava, na kateri se bomo 7. septembra 2025 spomnili tudi 80-letnice postavitve spomenika, lahko potekala na primerno urejenem prizorišču,« so zapisali v odboru.