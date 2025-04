Visintin pravi, da ni zaskrbljen

Par rokavic, več škarij in nožev ter ena majica. To je obračun zaseženih predmetov v stanovanju Sebastiana Visintina, ki so ga v torek zvečer obiskali kriminalisti in poskrbeli, da je v primeru Resinovich prišlo do preobrata. Hišna preiskava je trajala malo več kot sedem ur, preiskovalci so dom v Ulici Verrocchio pri Sv. Ivanu zapustili ob zori, s seboj so odnesli predmete, ki bodo deležni novih analiz z uporabo nove tehnologije za prepoznavanje vzorcev DNK. Tri leta in štiri mesece po smrti takrat 63-letne Liliane in policijskem tavanju v temi je državno tožilstvo na seznam preiskovanih oseb v petek dopoldne vpisalo soproga Sebastiana Visintina.

Novica je v javnost prišla v petek pozno zvečer v televizijski oddaji Quarto Grado. V njej so intervjuvali tudi Visintina, ki je večkrat ponovil, da ga ni strah in da je miren, saj Liliani ni storil nič slabega. »Preiskovalci so prišli k meni domov pozno zvečer, prečesali so vsak kotiček stanovanja, jaz sem jih med tem časom opazoval s kavča. Vem, da so samo opravljali svoje delo,« je v oddaji pravil Visintin in dodal, da so kriminalisti s seboj vzeli tudi računalniški trdi disk, ki hrani 600 tisoč fotografij, na katerih sta on in Lilly. Novinarka, ki je bila doma pri Visintinu, je večkrat ponovila, da sogovornik ni v formi in da je šokiran nad novico, da je uradno osumljenec. Državna tožilka Iliaria Iozzi, ki je prevzela primer od Madalene Chergia, je med osumljence zaenkrat vključila samo soproga pokojne Liliane.

»Prišel sem se spočit na avstrijsko Koroško. Ne počutim se dobro, čeprav je danes (včeraj; o.a.) nekoliko bolje,« je včeraj zjutraj po telefonu za Anso povedal Visintin, ki je ponovil to, kar je povedal že v oddaji Quarto grado. Zagotovil je, da ni zaskrbljen, zadeva je zanj v tem trenutku napihnjena. Povedal je tudi, da se je v Beljak odpravil ob 6.30 zjutraj in da je tja prispel po dveh urah vožnje. »Šel bom na kolo, mogoče bom šel v Vrbo, en krog okoli jezera. Popoldne pa v savno s prijatelji,« je po telefonu dejal Visintin.